На Киевщине военнослужащий совершил ДТП: трое погибших

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

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«Утром на трассе Киев - Одесса вблизи населенного пункта Ксаверовка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащего ВС Украины, который двигался к месту прохождения службы на собственном автомобиле ГАЗ-3110 «Волга». Предварительно установлено, что военнослужащий не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем ЗАЗ «Таврия». В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля ЗАЗ «Таврия» погибли на месте. Военнослужащий в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение», - говорится в сообщении.

Продолжается расследование.