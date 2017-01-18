В Одесской области офицер ВМС забил насмерть пьяного подчиненного - СМИ

Трагедия произошла 30 декабря во время заступления суточного наряда, сообщил 112.ua источник в военной прокуратуре Южного региона.

"Один из прапорщиков на построение суточного наряда не явился, и капитан, возглавляющий разведку дивизиона, приказал одному из матросов проводить его к месту проживания прапорщика. На месте выяснилось, что последний перебрал спиртного и заснул", - рассказал источник.

Как отметил источник, офицер начал избивать подчиненного кулаками по лицу, а после - ногами в туловище. "После этого начальник разведки приказал матросу доставить избитого прапорщика в медчасть дивизиона и уже там приковал прапорщика наручниками и еще несколько раз ударил пьяного подчиненного в грудь.

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В результате полученных травм в ночь на 31 декабря пострадавший умер, ему диагностировали множественные переломы ребер и болевой шок.

"Расследованием этого дела занимается военная прокуратура Белгород-Днестровского военного гарнизона. Сейчас капитан находится на гаупвахте, ему инкриминируют криминальное правонарушение, квалифицированное по части 4 ст. 426-1 УК Украины - "Превышение военным лицом служебного положения с применением неуставных отношений, совершенное в особый период и повлекшее тяжелые последствия", - добавил источник в военной прокуратуре Южного региона.

Офицеру грозит от семи до десяти лет лишения свободы.