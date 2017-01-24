Эксперты нашли ряд нестыковок в деле о покушении на Геращенко

В частности, о неувязках рассказал экс-начальник главного следственного управления СБУ Василий Вовк, передает Апостроф.

Одной из странностей он назвал то, что у задержанных нашли фотографии объекта покушения — видного политика, лицо которого известно многим в стране. Вовк считает странным, что киллеры, планируя его убийство, боятся забыть, как он выглядит, и хранят фотографию, чтобы свериться по ней.

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Также Вовк считает слабой мотивацию для убийства Геращенко, которую заявляют силовики. Он отмечает, что многие украинцы резко выступают против РФ, и в России на это уже просто не обращают внимания.

Кроме того, у экспертов вызывает сомнение то, что задержанные причастны к российским спецслужбам. Они отмечают, что расшифровка телефонных разговоров, в которых преступники обсуждают покушение, свидетельствует об их дилетантизме.

Как сообщал УНИАН, 21 января СБУ предотвратила покушение на депутата от партии "Народный фронт", советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

Служба безопасности Украины обнародовала видеодоказательства планирования покушения на общественного деятеля, народного депутата, которое готовилось и контролировалась с территории России.