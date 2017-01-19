Сотрудники прокуратуры Запорожской области погорели на сбыте наркотиков - ГПУ

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

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«Генеральная инспекция совместно с департаментом экономики ГПУ задержали диллера и потребителя наркотиков, которыми были работники местной прокуратуры Запорожской области. Пару лет за решеткой поможет осознать невозможность совмещать ведение уголовного производства и наркотических «дорожек»,- написал Луценко.