Сотрудники прокуратуры Запорожской области погорели на сбыте наркотиков - ГПУ
11:15, 19 января 2017Происшествия
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Генеральная прокуратура Украины задержала сотрудников прокуратуры Запорожской области за сбыт наркотиков.
Сотрудники прокуратуры "погорели" Facebook / Юрий Луценко
Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.
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«Генеральная инспекция совместно с департаментом экономики ГПУ задержали диллера и потребителя наркотиков, которыми были работники местной прокуратуры Запорожской области. Пару лет за решеткой поможет осознать невозможность совмещать ведение уголовного производства и наркотических «дорожек»,- написал Луценко.
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