Во Львове уничтожили около ста килограммов наркотических средств

В огне сгорело около ста килограммов растительных и синтетических наркосредств, сообщает пресс-служба полиции в Львовской области.

Как сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области, начальник следственного управления полковник полиции Николай Самарчук, стоимость сожженных наркотических средств по ценам «черного» рынка составляет около миллиона гривень.

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«Сегодня мы уничтожаем вещественные доказательства в 181-м уголовном производстве. По данным уголовным производствам привлекли к ответственности около 150-ти человек. Во всех этих объектах у нас есть решение суда по уничтожению вещественных доказательств», – рассказал заместитель начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области, начальник следственного управления полковник полиции Николай Самарчук.

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Среди уничтоженных наркотических средств: героин, бупренорфин, амфетамин, метадон, трамадол, дезоморфин, каннабис, маковая соломка, конопля, опий и другие. Уничтожение наркотиков, изъятых из обращения, обычно происходит дважды в год.