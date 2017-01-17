В Одессе полиция задержала злоумышленника, сбежавшего в декабре из зала суда в Киеве

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, задержанный 12 декабря 2016 года совершил побег из зала суда в Киеве.

Данный гражданин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 185 (кража) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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«В 8:30 в на улице Проценко в Суворовском районе Одессы в результате оперативно-розыскных мероприятий по задержанию этого гражданина оперативники Управления уголовного розыска области применили табельное оружие», - сообщили в главке.

Как пояснили в отделе, во время задержания злоумышленник пытался скрыться на автомобиле, но автомобиль был заблокирован правоохранителями в районе ул. Грушевского.

Злоумышленник доставлен в отдел полиции и сейчас дает признательные показания.

«Он будет передан киевским правоохранителям», - добавили в главке.

Как сообщал УНИАН, в декабре из Киево-Святошинского суда сбежал 26-летний уроженец Молдовы, обвиняемый в умышленном убийстве, незаконном хранении оружия и краже.