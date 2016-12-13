Из Киево-Святошинского суда сбежал обвиняемый в умышленном убийстве

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Из Киево-Святошинского суда сбежал Стрижка Василий Викторович, 1990 года рождения, гражданин Молдовы. Обвиняется по 115 (умышленное убийство) и 263 (незаконное обращение с оружием) статьям", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что он был одет в темную дутую куртку, спортивные штаны и темно-синие кроссовки.

"Особые приметы: левая рука не функционирует - была прострелена, 165 см роста, черные зубы и тёмные волосы. Будьте внимательны и аккуратны! Преступник очень опасен!", - говорится в сообщении.