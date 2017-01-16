"Янтарные войны" на Житомирщине: в Олевск отправили спецподразделение полиции

В Олевске через ночной вооруженный конфликт сейчас усилены меры по безопасности граждан. Об этом сообщили в Житомирской облгосадминистрации.

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"Спецподразделение Нацполиции работает в Олевске на настоящее время и будет оставаться там при необходимости. Такие договоренности председателя Житомирской ОГА Игоря Гундича и начальника ГУ Нацполиции в Житомирской области Вячеслава Печененко", - сказано в сообщении.

Сейчас в городе дежурят усиленные наряды полиции оградили место конфликта, расследование конфликта продолжается.

Как сообщал УНИАН, в г. Олевск Житомирской области около двухсот человек в понедельник, 16 января, вышли на акцию протеста на Соборную площадь в центре города с требованием справедливого расследования сегодняшнего ночного вооруженного конфликта, в результате которого один человек погиб и шестеро получили огнестрельные ранения. Эта акция продолжалась около двух часов – с 11 до 13 часов. По данным полиции, с участниками акции протеста встретились отдельные руководители силовых ведомств области и выслушали их требования. Расследование дела и уточнения всех подробностей конфликта продолжается.

После массовой стычки с применением оружия, в результате которой один человек погиб и еще шестеро получили огнестрельные ранения, был объявлен план перехвата «Сирена» для задержания участников конфликта.

После стрельбы злоумышленники, точное количество которых сейчас устанавливается, скрылись на трех автомобилях.

Огнестрельные ранения в ходе конфликта получили семь человек: четверо – жители Олевского района и еще трое – львовяне, один из которых скончался во время оказания медицинской помощи. Палаты в Олевской районной больницы, где находятся раненые, круглосуточно охраняют правоохранители.

Как отметил на своей странице в «Фейсбук» депутат Житомирского областного совета, житель Олевска Александр Николайчук, конфликт с применением оружия возник в районе, где массово незаконно добывают янтарь.

Полиция начала уголовное производство, предварительная правовая квалификация события - «Покушение на убийство» (ст.15 и ст. 115 Уголовного кодекса Украины), и «Хулиганство» (ч. 4 ст. 296 УКУ).