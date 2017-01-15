"Янтарные войны": на Ривненщине произошла стрельба, есть раненые - СМИ

В Старом Селе Рокитновского района на Ривненщине в течение нескольких лет не утихают страсти вокруг незаконного промысла янтаря. В воскресенье здесь произошла стрельба. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает ТСН.

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По информации журналистов, в результате стрельбы есть раненые. Их количество пока не сообщают. Жители Старого Села рассказали, что к ним приехали неизвестные с автоматическим оружием. Якобы для того, чтобы "покрывать" добычу янтаря.

Отмечается, что местные жители дали отпор. Заложника защитники села обещали передать полицейским только в присутствии журналистов, поскольку говорят, что уже не верят местным правоохранителям.