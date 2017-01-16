В престижном ночном клубе Одессы произошла стрельба, есть пострадавшие

В Одессе в результате конфликта с применением травматического оружия в ночном клубе госпитализированы два человека.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, около 6.00 в Приморский отдел полиции поступила информация о том, что в одном из ночных развлекательных заведений, расположенных на территории Приморского района, была стрельба.

На месте происшествия сотрудники полиции установили, что во время конфликта, произошедшего между тремя посетителями заведения, один из его участников спровоцировал драку и выстрелил в одного из пострадавших.

«Подозреваемого – 30-летнего местного жителя – задержали и доставили в Приморский отдел полиции. Пострадавших, двух одесситов 24 и 25 лет, госпитализировали», - сообщили в главке.

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Одному из них диагностировали непроникающее ранение грудной клетки и повреждения голеностопного сустава, у второму - закрытую черепно-мозговую травму.

Как уточнил УНИАН представитель главка, вышеназванное событие имело место быть 15 января в одном из престижных развлекательных заведений на улице Бунина.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.122 (умышленное нанесение телесных повреждений средней степени тяжести) УК Украины.