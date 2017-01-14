Во Львовской области в ДТП пострадали трое граждан Египта

11:40, 14 января 2017
Происшествия
549

22-летний гражданин Египта, управляя автомобилем BMW-530, не учел дорожной обстановки, вследствие чего иномарка съехала в кювет и перевернулась. 

volynnews.com

Во Львовской области 13 января в результате ДТП пострадали трое граждан Египта, которые являются студентами-первокурсниками Тернопольского медицинского университета.

Читайте такжеНа Львовщине перевернулся автобус с пассажирами (фото)

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, дорожно-транспортное происшествие случилось недалеко от Львова, в селе Гаи Пустомытовского района. 

22-летний гражданин Египта, управляя автомобилем BMW-530, не учел дорожной обстановки, вследствие чего иномарка съехала в кювет и перевернулась. 

В результате ДТП травмированы водитель и двое 19-летних пассажиров автомобиля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter