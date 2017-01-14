Во Львовской области в ДТП пострадали трое граждан Египта

Во Львовской области 13 января в результате ДТП пострадали трое граждан Египта, которые являются студентами-первокурсниками Тернопольского медицинского университета.

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Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, дорожно-транспортное происшествие случилось недалеко от Львова, в селе Гаи Пустомытовского района.

22-летний гражданин Египта, управляя автомобилем BMW-530, не учел дорожной обстановки, вследствие чего иномарка съехала в кювет и перевернулась.

В результате ДТП травмированы водитель и двое 19-летних пассажиров автомобиля.