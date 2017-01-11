Жуткое ДТП во Львове: один человек погиб, еще двое пострадали (фото)

Об этом сообщает 032.ua со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Львова.

Отмечается, что ДТП произошло около 22:00 10 января.

По предварительной информации, ДТП унесло жизнь одного человека, еще два человека получили травмы различной степени.

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"Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства столкновения автомобилей выясняются", - отметили в пресс-службе патрульной полиции.

В то же время, по информации Департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА, в результате ДТП погибла 60-летняя львовянка, а еще двое мужчин в возрасте 28 и 55 лет были госпитализированы в Львовскую городскую больницу скорой медицинской помощи.

Ранее во Львове произошло ДТП с участием патрульных.