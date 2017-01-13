Драка в Одессе между экс-заместителем прокурора области и АТОшником: в полиции рассказали подробности

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, 12 января по спецлинии «102» от наряда группы быстрого реагирования Управления полиции охраны в Одесской области поступило сообщение о том, что по улице Приморской двое водителей начали драку.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции.

«Установлено, что водителями оказались двое одесситов возрастом 35 и 65 лет. Во время конфликта, возникшего в результате нарушения правил дорожного движения, мужчины начали потасовку, а в дальнейшем - стрельбу из травматического оружия. На место происшествия полицейские вызвали машину скорой помощи, участникам конфликта была оказана медицинская помощь», - рассказали в главке.

Одному из пострадавших диагностировали ранение в области колена и бедра, второму - гематому затылочной области и ранение левой стопы.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, сообщение о стрельбе поступило около 13.00. По данным пресс-службы, конфликт между мужчинами возник из-за того, что якобы супруга одного из них нарушила правила дорожного движения. На месте происшествия изъяты пистолеты. Оружие направлено на экспертизу.

Как сообщил УНИАН представитель главка Нацполиции, старший из мужчин - бывший заместитель прокурора Одесской области, второй – участник АТО, получивший ранение в ходе боевых действий. Участник АТО утверждает, что ПДД не нарушал, а его оппонент, находившийся во внедорожнике, создал аварийную ситуацию.

«Водители остановили свои транспортные средства, между ними произошел конфликт. В иномарке также находилась женщина, которая, как утверждает атошник, вела себя неадекватно – бросалась на него, ругалась. Якобы тогда бывший сотрудник прокуратуры начал стрелять первым», - сказал представитель главка.

Он подчеркнул, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2016 года в Одессе во время разбойного нападения на автомобиль охранной фирмы неизвестные нанесли охраннику огнестрельное ранение.