На Львовщине перевернулся автобус с пассажирами (фото)

В момент ДТП в салоне транспортного средства находилось 15 пассажиров, никто не пострадал.

Об этом сообщает полиция области. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 13 января, около 9:00 на автодороге Львов - Луцк вблизи села Печихвосты Каменка-Бугского района. Читайте такжеВо Львовской области рейсовый автобус столкнулся с легковым авто, есть погибший Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Львов-Радехов, съехал в кювет и перевернулся. По словам водителя, заклинило руль транспортного средства. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства. Ранее на Волыни автобус с пассажирами врезался в электроопору, водитель погиб.

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