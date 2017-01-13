На Львовщине перевернулся автобус с пассажирами (фото)
12:30, 13 января 2017Происшествия
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В момент ДТП в салоне транспортного средства находилось 15 пассажиров, никто не пострадал.
Автобус съехал в кювет и перевернулся / lv.npu.gov.ua
Об этом сообщает полиция области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 13 января, около 9:00 на автодороге Львов - Луцк вблизи села Печихвосты Каменка-Бугского района.
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Пассажиры эвакуировались через люк / lv.npu.gov.ua
Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Львов-Радехов, съехал в кювет и перевернулся. По словам водителя, заклинило руль транспортного средства.
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Ранее на Волыни автобус с пассажирами врезался в электроопору, водитель погиб.
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