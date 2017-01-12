На Волыни автобус с пассажирами врезался в электроопору: водитель погиб, 4 пассажиров травмированы (фото)

В Волынской области рейсовый автобус «БАЗ» сообщением Луцк-Любешов-Цир врезался в электроопору – водитель погиб, четверо пассажиров травмированы.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 11 января около 21:00 на одной из улиц села Седлище Любешивского района.

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За рулем транспортного средства находился 59-летний житель Луцка. Водитель, вероятно, не справился с управлением и столкнулся с электроопорой, после чего транспортное средство съехало в кювет.

В результате ДТП водитель погиб на месте, четверо пассажиров - один житель города Любомля и трое жителей Любешовского района - получили телесные повреждения.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Продолжается досудебное расследование.