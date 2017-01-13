На дорогах Украины за сутки из-за сложных погодных условий погибло 6 человек
10:59, 13 января 2017Происшествия
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На автодорогах Украины за сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации погибло 6 человек.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции.
«За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибло шесть и травмировано 66 граждан», - говорится в сообщении.
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По данным Нацполиции, в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Луганской областях зафиксирован критический уровень аварийности. Еще в девяти областях уровень аварийности остается высоким.
Кроме того, в Одесской области на автодорогах Р-55 и Р-71 ограничено движение автотранспорта.
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