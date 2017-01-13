На дорогах Украины за сутки из-за сложных погодных условий погибло 6 человек

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции.

«За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибло шесть и травмировано 66 граждан», - говорится в сообщении.

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По данным Нацполиции, в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Луганской областях зафиксирован критический уровень аварийности. Еще в девяти областях уровень аварийности остается высоким.

Кроме того, в Одесской области на автодорогах Р-55 и Р-71 ограничено движение автотранспорта.