Граната в почтовом ящике киевской многоэтажки предназначалась для догхантера

Граната лежала в почтовом ящике брата известного киевского догхантера Алексея Святогора, который также прописан по этом адресу, передает канал "112 Украина".

Евгений Святогор говорит, что сразу упал после того, как открыл ящик.

Читайте такжеВ Днепре в результате взрыва самогонного аппарата пострадали малолетний ребенок и его отец

"Услышал звук, похожий на петарду. Очень резко открылась дверца, я увидел оторванную нитку, присел и начал отходить от ящика. В тот момент раздался взрыв. От взрыва меня оглушило на пару минут", - рассказал Евгений Святогор.

Пострадавший отделался синяками и ссадинами, от госпитализации отказался.

Как сообщал УНИАН, взрыв произошел в подъезде на улице Луначарского вечером 12 января, когда местный житель 1978 года рождения решил проверить почтовый ящик.