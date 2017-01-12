В подъезде киевской многоэтажки прогремел взрыв (фото)

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"На месте происшествия правоохранители установили, что местный житель 1978 года рождения решил проверить почтовый ящик. Когда он его открыл, то услышал подозрительный звук и упал. При этом раздался взрыв. В результате мужчина получил незначительные повреждения", - говорится в сообщении.

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По предварительному заключению, могла взорваться граната РГД-5.

Начато уголовное производство. Следователи квалифицируют произошедшее как покушение на убийство (ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).