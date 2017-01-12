Конфликт в Лукьяновском СИЗО: один из "торнадовцев" после показаний в суде отрезал себе ухо

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источник.

Глебов дал показания, в которых признал, что "торнадовцы" незаконно удерживали людей в подвале, и назвал имена 5 потерпевших. После дачи показаний между Глебовым и бывшим командиром "Торнадо" Русланом Онищенко состоялась словесная перепалка, в ходе которой Онищенко угрожал и издевался над Глебовым.

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Во время этапирования из суда в Лукьяновское СИЗО, по информации источника "Цензор.НЕТ", Глебов отрезал себе ухо. "Торнадовцы" находясь в боксе распределителя стали требовать вызвать врача к подсудимому Глебову для оказания ему первой медицинской помощи. Однако врач прибыл не сразу, так как администрация СИЗО опасалась, что его возьмут в заложники.

По информации собеседников издания "Гордон", в боксах арестованные и конвоиры оказывали пострадавшему первую медицинскую помощь. "Никакого конфликта между охраной и подследственными не было, никто никого в заложники не брал", – сообщили они.

Глебов под конвоем был госпитализирован в одну из столичных больниц.

В данный момент, как сообщают источники Цензор.НЕТ, подсудимый Максим Глебов прооперирован в одной из столичных больниц.

"Ухо врачи ему пришили", - сообщил корреспонденту "Цензор.НЕТ" собеседник.

Также он добавил, что заключенного конвоировали обратно в СИЗО. По сообщениям другого источника, сейчас в суде решается вопрос о том, чтобы часть "торнадовцев" из Лукьяновского СИЗО перевести в другой следственный изолятор.