В Харькове чиновников горсовета и исполнительной службы взяли на взятке в 30 тысяч гривень

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, в связи с этим сегодня, 10 января, в помещении Харьковского горсовета и по месту жительства фигурантов дела сотрудники Харьковской местной прокуратуры №4 совместно с Управлением защиты экономики в Харьковской области ДЗЭ НПУ проводят обыски.

По сведениям прокуратуры, сотрудники Харьковского горсовета и исполнительной службы подозреваются в системном вымогательстве взяток с предпринимателей. В частности, во время получения неправомерной выгоды разоблачили сотрудника одного из департаментов горсовета, заместителя руководителя исполнительной службы одного из районов города и директора одной из юридических фирм города.

По словам руководителя Харьковской местной прокуратуры №4 Владимира Куприянова, в 2013 году Хозяйственный суд области удовлетворил требование прокуратуры Харькова о расторжении договора аренды одного из нежилых помещений площадью более 250 кв. м на площади Небесной Сотни и его передаче Управлению коммунального имущества горсовета.

По предварительным данным, сотрудники исполнительной службы и горсовета, которые пришли к предпринимателю, пообещали помочь решить вопрос о продлении аренды и предоставили контакты юриста-посредника, который и должен его решить.

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Как оказалось, за незаконное решение чиновники потребовали взятку в 30 тыс. грн. За пользование помещением в дальнейшем также необходимо было платить по 6 тыс. грн взятки ежемесячно.

Сейчас первоочередные следственные действия продолжаются. Сегодня, 10 января, проводятся санкционированные обыски по месту работы и проживания фигурантов дела. Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды группой лиц).

Решается вопрос о задержании троих подозреваемых.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 января, в Харькове правоохранители проводили обыск в помещении Харьковского городского совета.