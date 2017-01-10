В оккупированном Донецке пьяный боевик подорвал себя гранатой на детской площадке – ИС
13:49, 10 января 2017Происшествия
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В оккупированном Донецке пьяный боевик подорвал гранату, находясь на детской площадке.
Пьяный боевик подорвал гранату, находясь на детской площадке / dic.academic.ru
Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».
«В частности, один из террористов, по некоторым данным, принадлежащий к «славным рядам 5-й омсбр», находясь в одном из районов Донецка, пьяным до беспамятства на детской площадке умудрился взорвать у себя в руках гранату», – говорится в сообщении «ИС».
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Уточняется, что боевик не выжил.
Как ранее сообщал УНИАН, по данным ГУ разведки Минобороны Украины, 31 декабря пьяный боевик в ходе ссоры подорвал гранатой четверых оккупантов.
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