В оккупированном Донецке пьяный боевик подорвал себя гранатой на детской площадке – ИС

Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».

«В частности, один из террористов, по некоторым данным, принадлежащий к «славным рядам 5-й омсбр», находясь в одном из районов Донецка, пьяным до беспамятства на детской площадке умудрился взорвать у себя в руках гранату», – говорится в сообщении «ИС».

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Уточняется, что боевик не выжил.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным ГУ разведки Минобороны Украины, 31 декабря пьяный боевик в ходе ссоры подорвал гранатой четверых оккупантов.