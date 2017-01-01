Пьяный боевик в ходе ссоры подорвал гранатой четверых оккупантов - разведка

Об сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

31 декабря 2016 года в 9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (НОВОАЗОВСК) 1 АК во время ссоры между офицерским и рядовым составом один из военнослужащих, который находился в состоянии алкогольного опьянения, применил ручную гранату, в результате чего четырех оккупантов было убито (из них – одного офицера), еще двое ранены.

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По состоянию на 1 января 2017 года в 7 отдельной мотострелецкой бригаде (БРЯНКА) 2 АК около 14 % военнослужащих считаются такими, которые самовольно покинули расположение подразделений.

Как сообщал УНИАН, в последний день года боевики обстреливали силы АТО на всех направлениях.