Под Львовом неизвестные разрушили памятник погибшим полякам (видео)

Памятный знак, на котором были высечены фамилии погибших в годы войны, уничтожили этой ночью, передает ZAXID.NET.

Как заявил первый заместитель председателя Бродовской райгосадминистрации Владимир Адамец, сейчас на место выехала следственно-оперативная группа, представители СБУ и районной власти. Правоохранители оценивают повреждения монумента и устанавливают причастных к акту вандализма.

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Отмечается, что информация об этом событии впервые появилась в российском информагентстве Regnum, а также в пророссийских украинских изданиях. К тому же, первые сообщения появились еще вечером 9 января, хотя, по данным местных властей, памятник повредили в ночь на 10 января.

Видео с разрисованным националистической символикой монументом залили в новосозданный профиль на YouTube.

Украинский историк, председатель Украинского института национальной памяти" Владимир Вятрович считает уничтожение памятника в Гуте Пеняцкой провокацией, направленной на обострение польско-украинских отношений, выгодной третьей стороне.