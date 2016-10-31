В Орле неизвестные надели мешок на голову памятника Ивану Грозному

"Какие-то вандалы поглумились над памятником", - написали в сообществе "Типичный Орел", опубликовав фото.

"Ну, что тут скажешь - вот в таком виде памятник наконец может считаться исторически достоверной законченной скульптурной композицией", - с иронией прокомментировал "акт вандализма" один из интернет-пользователей.

Как сообщает Коммерсантъ, инициировавший установку монумента губернатор-коммунист Вадим Потомский не прокомментировал инцидент.

Место для памятника, как и сама идея его установки, вызвала острые споры среди общественности.

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Монумент высотой в два человеческих роста установили на месте слияния рек Оки и Орлика, где в 1566 году по указанию царя был основан Орел.

Он был открыт 14 октября. Ранее церемонию планировали провести в начале августа в честь 450-летия города. Однако местные активисты выступили против установки памятника "неоднозначной исторической личности", заявив о необходимости посоветоваться, в частности, с патриархом Кириллом. Власти региона отложили установку и провели соцопрос, а глава РПЦ поддержал установку памятника.

На церемонии открытия присутствовали, в частности, губернатор Потомский и лидер московского байкерского клуба "Ночные волки" Александр "Хирург" Залдостанов, известный своей активной поддержкой президента Владимира Путина. Два приглашенных на церемонию российских министра - культуры и образования - не приехали.

Потомский ранее говорил журналистам, что считает Ивана Грозного, Иосифа Сталина и Петра I великими людьми, которые внесли огромный вклад в развитие и становление российского государства.

Как сообщал УНИАН, 24 октября сибирский художник установил деревянный "окровавленный" кол в Красноярском крае, отреагировав таким образом на открытие памятника царю Ивану Грозному.

"Соглашаясь с установкой таких памятников, мы молчаливо одобряем репрессии, пытки и казни. Народ, который не выносит из своей истории полезных уроков, вынужден повторять ошибки снова и снова, ужасно, когда такие ошибки омыты реками крови", - написал художник.