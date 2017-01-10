В Киеве нетрезвый водитель бетоновоза устроил ДТП с пострадавшими

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Согласно сообщению, на улице Малиновского нетрезвый водитель 14-тонного бетоновоза на уклоне дороги протаранил два легковых авто, вылетел с дороги и сбил два столба.

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"Пытался скрыться, задержан свидетелями, отрицает что был за рулем. Пострадали женщина и ребенок в легковых авто", - пишет dtp.kiev.ua.

На месте работает полиция и оперативно-следственная группа. Коммунальщики восстанавливают провода.

Как сообщал УНИАН, 5 января в Броварском районе Киевской области водитель грузового автомобиля "МАН" не справился с управлением и столкнулся с рейсовым автобусом «БОГДАН», который ехал по маршруту Киев-Погребы.