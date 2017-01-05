На Киевщине грузовик столкнулся с маршруткой, есть пострадавшие (фото)

11:48, 05 января 2017
Происшествия
726 0

В Броварском районе в результате ДТП пострадали 4 пассажира и водитель автобуса.

Пострадавшие были направлены в больницу / kyivobl.dsns.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Киевской области.

Читайте такжеПьяный водитель на внедорожнике насмерть сбил двух девочек в Польше - СМИ

ДТП произошло в селе Погребы. Установлено, что водитель автомобиля "МАН" не справился с управлением и столкнулся с рейсовым автобусом «БОГДАН», который ехал по маршруту Киев-Погребы.

В результате ДТП пострадали 4 пассажира и водитель автобуса. 

Ранее под Харьковом легковушка въехала в автоцистерну.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП