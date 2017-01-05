На Киевщине грузовик столкнулся с маршруткой, есть пострадавшие (фото)
11:48, 05 января 2017Происшествия
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В Броварском районе в результате ДТП пострадали 4 пассажира и водитель автобуса.
Пострадавшие были направлены в больницу / kyivobl.dsns.gov.ua
Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Киевской области.
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ДТП произошло в селе Погребы. Установлено, что водитель автомобиля "МАН" не справился с управлением и столкнулся с рейсовым автобусом «БОГДАН», который ехал по маршруту Киев-Погребы.
В результате ДТП пострадали 4 пассажира и водитель автобуса.
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