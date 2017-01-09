В Днепре два автомобиля провалились под лед в реку

Об рассказала пресс-секретарь ГУ ГСЧС Днепропетровской области Дарья Гречищева, сообщает Громадське радіо.

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«Как они там оказались — загадка даже для нас. Они сказали, что не знают как они там оказались. Уже по факту мы достали один автомобиль марки «Рено», другой — «Фольксваген». Достали с глубины 70 см. Люди все живые. С ними все хорошо», — сказала она.

По словам спасателей, в автомобилях находились только водители.