В Днепре два автомобиля провалились под лед в реку
12:37, 09 января 2017Происшествия
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В Днепре два автомобиля провалились под лед в реку. Подразделение спасателей в области вытащили их на берег - водители живы.
Подразделение спасателей в Днепре вытащил на берег авто - водители живы / УНИАН
Об рассказала пресс-секретарь ГУ ГСЧС Днепропетровской области Дарья Гречищева, сообщает Громадське радіо.
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«Как они там оказались — загадка даже для нас. Они сказали, что не знают как они там оказались. Уже по факту мы достали один автомобиль марки «Рено», другой — «Фольксваген». Достали с глубины 70 см. Люди все живые. С ними все хорошо», — сказала она.
По словам спасателей, в автомобилях находились только водители.
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