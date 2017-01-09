Ограничение движения транспорта продолжает действовать в 4 областях

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, по состоянию на 7 часов утра 9 января автомобильных заторов в результате осложнения погодных условий на территории страны нет. Граждан, получивших обморожения в пробках, не зафиксировано.

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Отмечается, что на протяжении минувших суток для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлекалось 2 тыс. 557 единиц техники и 3 тыс. 533 человека.

Подразделениями ГСЧС с 4 января высвобождено из снежных заносов 1 тыс. 470 автомобиля (за сутки – 354 автомобиля), в которых находились 3 тыс. 862 человека (за сутки – 984 человека).