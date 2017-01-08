В Москве бывший боевик "ЛДНР" хладнокровно расстрелял своего соседа и ранил полицейских – росСМИ

Как сообщает российский телеканал РЕН ТВ, Сергей О. провел среди боевиков 5 месяцев.

По некоторой информации он был сначала бойцом, а позднее стал инструктором.

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Инцидент произошел утром в воскресенье на юго-востоке Москвы. Мужчина на улице Васильцовский Стан хладнокровно расстрелял своего соседа. Также стрелок ранил полицейских во время перестрелки. До этого мужчина уже стрелял на детской площадке.

Камера видеонаблюдения сняла мужчину за минуту до трагедии.