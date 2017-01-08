В Луганской области российские наемники попали на собственное минное поле - разведка

Об этом сообщает в Facebook Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«В частях и подразделениях 2-го АК (Луганск) ВС РФ отмечается отсутствие взаимодействия между подразделениями. 7 января с.г. военнослужащие 7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2-го АК (Луганск) ВС РФ во время выдвижения на боевые позиции попали на минное поле, которое накануне было заминировано саперами этой же бригады», - говорится в сообщении.

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Также, по данным разведки, с целью пополнения некомплекта в частях и подразделениях 7-й отдельной мотострелковой бригады, которые понесли значительные потери во время боев в районе Светлодарского выступа, набирают кандидатов на военную службу. «Желающие вступить в ряды бригады соглашаются проходить службу исключительно в подразделениях обеспечения и категорически против назначения в состав боевых подразделений. Таким образом, основным источником комплектования личным составом боевых подразделений остаются вербовочные центры на территории РФ, в частности в городах Курск, Ростов-на-Дону, Новочеркасск», - отметили в ГУР Минобороны.

Кроме того, в управлении отметили, что в связи с неудовлетворительными условиями материального и продовольственного обеспечения несения дежурства на передовых позициях 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1-го армейского корпуса (Донецк) вооруженных сил РФ морально-психологическое состояние военнослужащих остается на низком уровне, происходят случаи открытого неповиновения и недовольства условиями службы.