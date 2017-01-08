В полиции рассказали подробности взрыва в жилом доме в Одессе

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, полиция устанавливает обстоятельства взрыва сегодня ночью в частном доме по улице Ефима Геллера.

«8 января в 00.55 поступило сообщение оператора 102 о том, что в Киевском районе Одессы в частном доме произошел взрыв, здание горит», - отметили в главном управлении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, эксперты, кинологи и работники ГСЧС. После ликвидации пожара были обнаружены два мужских тела - 67-летнего владельца дома и квартиранта - участника АТО, гражданина одного из соседних государств.

По предварительному заключению эксперта, в доме были нарушены установленные требования пожарной безопасности, в связи с чем произошла утечка газа, взорвался газовый котел и произошло разрушение здания. В результате чего были причинены телесные повреждения, несовместимые с жизнью, двум мужчинам.

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«Работы по расчистке доме проводились силами военнослужащих ВСУ, сотрудников ГСЧС. Во время работ было установлено, что особенности взрыва - вид его эпицентра и некоторые характеристики - указывают на то, что он с большой вероятностью мог произойти не в результате утечки газа, а от применения взрывчатки», - отметили в отделе.

В управлении добавили, что в больницу была доставлена 90-летняя хозяйка дома с диагнозом: перелом голени, ушиб грудной клетки и отравления продуктами горения.

На месте происшествия продолжаются работы по расчистке разрушенного здания, работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, сотрудники СБУ, специалисты ГСЧС.

Предварительная правовая квалификация события - 2 ч. с. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются, решается вопрос о внесении сведений о происшествии в ЕРДР по ст. 194 ч. 2. УК Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Следствие продолжается.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, патрульные первыми прибыли на место ЧП и вытащили из горящего дома погибшего хозяина.

По данным патрульных, на момент взрыва в доме находились 6 человек. Второму погибшему было 32 года.

По неофициальным данным, взрыв в доме на улице Ефима Геллера произошел якобы из-за того, что квартиранты (бывшие военнослужащие), которые жили в нем, разбирали боевые гранаты.