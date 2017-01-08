В Одесской области в результате взрыва в доме погибли два человека

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, 8 января в 00:50 в частном одноэтажном доме произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате взрыва и разрушения строительных конструкций дома погибли 2 человека. Из-под завалов бойцы ГСЧС Украины спасли пожилую женщину.

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В 02:01 подразделениями ГСЧС Украины пожар площадью 50 кв.м. был ликвидирован. В результате взрыва разрушена большая часть дома площадью около 70 кв.м.

Причина взрыва сейчас устанавливается.

На месте события работала оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.