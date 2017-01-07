В Харькове мужчина пытался ограбить ювелирный магазин (фото)

14:47, 07 января 2017
Происшествия
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Злоумышленник разбил витрину, украл лоток с золотыми украшениями и убежал. 

Мужчина украл лоток с золотыми украшениями / НПУ

Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции.

Сотрудники полиции совместно с охраной задержали подозреваемого.

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Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа. 

НПУ

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