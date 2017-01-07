В Харькове мужчина пытался ограбить ювелирный магазин (фото)

Злоумышленник разбил витрину, украл лоток с золотыми украшениями и убежал.

Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции. Сотрудники полиции совместно с охраной задержали подозреваемого. Читайте такжеВ Одесской области задержали иностранца за ограбление банка Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.

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