В Харькове мужчина пытался ограбить ювелирный магазин (фото)
14:47, 07 января 2017Происшествия
3825 0
Злоумышленник разбил витрину, украл лоток с золотыми украшениями и убежал.
Мужчина украл лоток с золотыми украшениями / НПУ
Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции.
Сотрудники полиции совместно с охраной задержали подозреваемого.
Читайте такжеВ Одесской области задержали иностранца за ограбление банка
Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.
НПУ
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter