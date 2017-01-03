Во Львове загорелся завод "Электрон", есть пострадавшие (фото, видео)

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Львовской области.

По состоянию на 16:15 пожарным удалось локализовать пожар. Пока что продолжается ликвидация возгорания.

К ликвидации пожара привлечены 62 спасателя и 12 единиц спецтехники.

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Во время тушения пострадали двое пожарных, передает Эспрессо.

"С места пожара госпитализирован начальник караула, который отравился продуктами горения. Он доставлен во Львовскую областную клиническую больницу. Еще одного пожарника с ожогами щеки, уха и плеча доставили в 8-ю клиническую больницу Львова", – рассказали в ведомстве.

Пока причины возгорания неизвестны.