В Мариуполе полицейский врезался на авто в троллейбус, есть погибший (фото)

10:18, 29 декабря 2016
Происшествия
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В Мариуполе полицейский за рулем собственного автомобиля "Форд Фокус" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с троллейбусом, который двигался во встречном направлении.

dn.npu.gov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Донецкой области.

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В результате ДТП погиб пассажир авто, водитель автомобиля - сотрудник полиции - в тяжелом состоянии находится в больнице. Водитель троллейбуса обратился за медицинской помощью в лечебное учреждение.

На месте работали сотрудники прокуратуры, следственно-оперативная группа Нацполиции в Донецкой области и патрульная полиция.

Правоохранитель не находился во время ДТП на службе, а был выходным.

ДТП в Мариуполе / dn.npu.gov.ua

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Теги: #ДТП#Мариуполь