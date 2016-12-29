В Мариуполе полицейский врезался на авто в троллейбус, есть погибший (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Донецкой области.

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В результате ДТП погиб пассажир авто, водитель автомобиля - сотрудник полиции - в тяжелом состоянии находится в больнице. Водитель троллейбуса обратился за медицинской помощью в лечебное учреждение.

На месте работали сотрудники прокуратуры, следственно-оперативная группа Нацполиции в Донецкой области и патрульная полиция.

Правоохранитель не находился во время ДТП на службе, а был выходным.