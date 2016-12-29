В Мариуполе полицейский врезался на авто в троллейбус, есть погибший (фото)
10:18, 29 декабря 2016Происшествия
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В Мариуполе полицейский за рулем собственного автомобиля "Форд Фокус" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с троллейбусом, который двигался во встречном направлении.
В Мариуполе произошло ДТП / dn.npu.gov.ua
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Донецкой области.
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В результате ДТП погиб пассажир авто, водитель автомобиля - сотрудник полиции - в тяжелом состоянии находится в больнице. Водитель троллейбуса обратился за медицинской помощью в лечебное учреждение.
На месте работали сотрудники прокуратуры, следственно-оперативная группа Нацполиции в Донецкой области и патрульная полиция.
Правоохранитель не находился во время ДТП на службе, а был выходным.
ДТП в Мариуполе / dn.npu.gov.ua
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