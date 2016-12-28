Гибель младенца в ДТП в Харькове: экспертиза установила, что водитель джипа был пьян

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника отдела прокуратуры области Игоря Чуба.

По его сведениям, 36-летний водитель Toyota, по предварительной информации, находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас водитель задержан.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель малолетнего потерпевшего). Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы.

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Чуб подчеркнул, что прокуратура в суде будет требовать взятия водителя-нарушителя под стражу.

«В результате ДТП на месте происшествия погиб 8-месячный ребенок. Его родители, находившиеся в автомобиле, госпитализированы с телесными повреждениями в тяжелом состоянии. У водителя – отца девочки – открытая черепно-мозговая травма. Сейчас он находится в неконтактном состоянии», - отметил прокурор.

В то же время корреспонденту УНИАН старший инспектор отдела безопасности дорожного движения ГУНП Украины в Харьковской области Олег Никоненко сообщил, что экспертиза установила наличие в крови водителя Toyota Prado 1,71 промилле алкоголя.

Как сообщал УНИАН, авария произошла вечером 27 декабря на Окружной дороге Харькова. Toyota двигалась по городу по Салтовскому шоссе в направлении проспекта Юбилейного. Не справившись с управлением, автомобиль въехал в Volkswagen. Скрываясь с места ДТП, водитель авто выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной ВАЗ-2102.

В автомобиле ВАЗ находились четыре человека (трое взрослых и ребенок). В результате этого столкновения 8-месячный ребенок погиб на месте, его родители госпитализированы.