В Харькове горел Дом ребенка

К месту пожара автоматически были направлены 4 подразделения ГСЧС на автоцистернах и дежурная смена Оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

Об этом сообщается на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

По прибытию на место спасателями было установлено, что в подвальном помещении произошло короткое замыкание кабельного хозяйства в электрическом щите.

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В результате горения полимерных материалов кабельного оплетки образовалось плотное задымление на первом этаже детского дома, токсичность которого угрожала жизни и здоровью малышей. Поэтому руководителем тушения пожара немедленно было принято решение эвакуировать всех, кто находился в опасной зоне.

Спасатели вместе с сотрудниками администрации объекта на руках перенесли в другой корпус 33 ребенка и вывели 7 человек персонала. Также были эвакуированы личные и спальные принадлежности, детские кровати и прочее имущество.

Аварийные службы города и области сейчас проводят восстановительные работы.

Всего в ликвидации последствий пожара принимало участие 7 пожарно-спасательных подразделения, 8 единиц спасательной техники и около 40 человек личного состава.