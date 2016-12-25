Масштабный пожар на метро "Лесная" в Киеве полностью потушили
17:18, 25 декабря 2016Происшествия
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Пожар на рынке секонд-хенда возле метро "Лесная" удалось ликвидировать.
Пожар на "Лесной" полностью ликвидировали / ГСЧС
Тушение пожара значительно осложняло большое количество легковоспламеняющихся вещей. В 13:10 его локализовали, сообщают в пресс-службе ГСЧС.
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«Пожар в торговых рядах секонд-хенда в Деснянском районе ликвидирован в 15:31», - пояснили в ГСЧС.
Как сообщал УНИАН, КП «Киевский метрополитен» закрывал станции «Черниговская» и «Лесная» за пожара на секонд-хенде. По данным ГСЧС, пожар охватил площадь около 2 тысяч квадратных метров. Впоследствии спасатели обнаружили там тело погибшей женщины.
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