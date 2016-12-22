На харьковском вокзале 6-летнего ребенка "зажевало" эскалатором

Прибывшие на вызов спасатели увидели, что нога ребенка зажата между движущейся лестницей и защитной плитой, которая и должна защищать от подобных случаев, пишет 057.ua.

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Как так вышло, что она не сработала пока не ясно, рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Работники вокзала успели вовремя остановить эскалатор и ребенка не затянуло дальше.

"Малышу было больно, но он почти не плакал и держался, бойцы успокоили мать, стоявшую рядом со вторым ребенком и приступили к работе. Они применили специальный мобильный электрический спасательное устройство под названием "розжига", сорвали металлическую плиту эскалатора и достали ногу", - рассказал помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

При осмотре парня врачами скорой было установлено, что он получил перелом конечности и был немедленно госпитализирован в 17-ю больницу Харькова.