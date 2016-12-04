В Киеве маршрутка сбила двух пешеходов на остановке и врезалась в столб (фото)
В Киеве на улице Щербакова, в районе Интернациональной площади маршрутка №437 зацепила на остановке двоих пешеходов - мужчину и пожилую женщину. После этого врезалась в столб. По словам очевидцев, водитель проехал на "красный свет".
Об этом сообщила корреспондент Максим Шилин в прямом эфире "112 Украина".
Пострадали трое пассажиров маршрутки, у одного, по предварительным данным, перелом ноги.
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Руководитель dtp.kiev.ua на странице в Facebook пишет, что перелом ноги получил парень, который сидел впереди около водителя. По его данным, женщина, которую маршрутка зацепила на остановке, не пострадала, но была бледная и напуганная. Мужчина жаловался на боли в плечах. "Водитель со стеклянными глазами", - написал Антонов.
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По его данным, общее число пострадавших шестеро.
О том, что водитель пытался "проскочить" на запрещенный сигнал светофора пишет и "Киев Оперативный". "По информации от водителя, его подрезали, он нажал на тормоз и его "понесло", говорится в сообщении.