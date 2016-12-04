В Киеве маршрутка сбила двух пешеходов на остановке и врезалась в столб (фото)

Об этом сообщила корреспондент Максим Шилин в прямом эфире "112 Украина".

Пострадали трое пассажиров маршрутки, у одного, по предварительным данным, перелом ноги.

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Руководитель dtp.kiev.ua на странице в Facebook пишет, что перелом ноги получил парень, который сидел впереди около водителя. По его данным, женщина, которую маршрутка зацепила на остановке, не пострадала, но была бледная и напуганная. Мужчина жаловался на боли в плечах. "Водитель со стеклянными глазами", - написал Антонов.

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По его данным, общее число пострадавших шестеро.

О том, что водитель пытался "проскочить" на запрещенный сигнал светофора пишет и "Киев Оперативный". "По информации от водителя, его подрезали, он нажал на тормоз и его "понесло", говорится в сообщении.