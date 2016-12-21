Сотрудники КОРД с помощью психолога задержали неадекватного киевлянина, угрожавшего взорвать гранату в квартире

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Киеве.

Как рассказал руководитель столичного главка полиции Андрей Крищенко, в квартире задержанного, который, к слову, угрожал взорвать гранату, кроме него находились еще трое человек и собака бойцовской породы

"К процессу переговоров приобщили родных нападающего и полицейского психолога. Полицейские сработали слаженно и профессионально, работники КОРД таки попали в помещение и задержали злоумышленника. Врачи на месте оказали ему первую медицинскую помощь и в сопровождении стражи порядка доставили в больницу, - сообщил Крищенко.

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В полиции также уточнили, что в квартире задержанного проводится осмотр, вещи, которые будут иметь ценность, изымут для экспертизы.

Задержанным оказался житель столицы 1989 г. р., ранее судимый за нанесение тяжких телесных повреждений, хулиганства и грабеж. Его сегодняшние действия квалифицированы по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, задержанному грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Оболони полиция проводит операцию по задержанию злоумышленника, забаррикадировавшегося в квартире. В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что в лифте многоэтажки неизвестный ударил его пистолетом по голове и, ничего не забрав, скрылся. По указанному адресу срочно прибыл автопатруль. Заявитель подробно описал нападающего, и полицейские начали его поиски.

Предварительно было установлено: правоохранители заметили в подъезде дома мужчину, похожего на подозреваемого. Когда попытались его задержать, преступник начал угрожать полицейским. В результате полицейские вынуждены были применить табельное огнестрельное оружие, а затем ранили злоумышленника. После этого нападавший закрылся в собственной квартире.