В Харькове произошло серьезное ДТП с участием раритетного автомобиля

На улице Роганской, 130 днем 15 декабря произошла серьезная авария.

Об этом информирует пресс-служба патрульной полиции.

Столкнулись авто "Рено" и УАЗ. В результате аварии ГАЗ-69 перевернулся.

Как рассказали очевидцы, водитель автомобиля "Рено" с львовскими номерами пытался скрыться с места происшествия.

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"Похоже, водитель "Рено" был пьян. Он пытался сбежать, но это заметили очевидцы и поймали его", - подчеркнула очевидица ДТП.

В результате аварии пострадал водитель перевернувшегося автомобиля. Его госпитализировали.