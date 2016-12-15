В Харькове произошло серьезное ДТП с участием раритетного автомобиля
14:33, 15 декабря 2016Происшествия
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Виновник пытался сбежать с места инцидента.
В результате аварии ГАЗ перевернулся / glavnoe.ua
На улице Роганской, 130 днем 15 декабря произошла серьезная авария.
Об этом информирует пресс-служба патрульной полиции.
Столкнулись авто "Рено" и УАЗ. В результате аварии ГАЗ-69 перевернулся.
Как рассказали очевидцы, водитель автомобиля "Рено" с львовскими номерами пытался скрыться с места происшествия.
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"Похоже, водитель "Рено" был пьян. Он пытался сбежать, но это заметили очевидцы и поймали его", - подчеркнула очевидица ДТП.
В результате аварии пострадал водитель перевернувшегося автомобиля. Его госпитализировали.
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