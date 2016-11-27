Смертельное ДТП в Киеве: автомобиль врезался в забор зоопарка

В столице на проспекте Победы автомобиль попал в ДТП, врезавшись в забор зоопарка, передает «112 Украина».

Автомобиль вылетел с дороги. Авария произошла около 21:30.

Сообщается, что согласно предварительным данным полиции, водитель не справился с управлением. Один из пассажиров погиб в "скорой", еще двое - были госпитализированы.

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Обстоятельства инцидента выясняются следственно-оперативной группой.