Смертельное ДТП в Киеве: автомобиль врезался в забор зоопарка
02:41, 27 ноября 2016Происшествия
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Автомобиль вылетел с дороги и врезался в ограду.
Происшествие случилось вечером 26 ноября / volynnews.com
В столице на проспекте Победы автомобиль попал в ДТП, врезавшись в забор зоопарка, передает «112 Украина».
Автомобиль вылетел с дороги. Авария произошла около 21:30.
Сообщается, что согласно предварительным данным полиции, водитель не справился с управлением. Один из пассажиров погиб в "скорой", еще двое - были госпитализированы.
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Обстоятельства инцидента выясняются следственно-оперативной группой.
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