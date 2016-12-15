Неудачная детская шутка: в Днепре под школу подбросили коробку с "бомбой" (фото)

Об этом сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

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Эксперты-взрывотехники, которые в составе следственно-оперативной группы направились на место происшествия обследовали коробку и прилегающую территорию.

К счастью, коробка с «бомбой» оказалась неудачной детской шуткой. Сейчас правоохранители выясняют личность «минера». Если будет установлено, что коробку с надписью оставил несовершеннолетний, его родителям придется заплатить немалый штраф, отмечают в полиции.

Полиция напоминает, что шутникам, которые достигли 16-летнего возраста, грозит уголовная ответственность.