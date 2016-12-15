Неудачная детская шутка: в Днепре под школу подбросили коробку с "бомбой" (фото)
14:02, 15 декабря 2016Происшествия
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В Днепре сегодня около 8 утра у школы № 30 по ул. Крамского была найдена обмотана скотчем коробка с надписью: «Вам посылка. Не открывать. Там бомба. Аллах акбар!».
Эксперты обследовали коробку и прилегающую территорию / Фото dp.npu.gov.ua
Об этом сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.
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Эксперты-взрывотехники, которые в составе следственно-оперативной группы направились на место происшествия обследовали коробку и прилегающую территорию.
Фото dp.npu.gov.ua
Фото dp.npu.gov.ua
Фото dp.npu.gov.ua
К счастью, коробка с «бомбой» оказалась неудачной детской шуткой. Сейчас правоохранители выясняют личность «минера». Если будет установлено, что коробку с надписью оставил несовершеннолетний, его родителям придется заплатить немалый штраф, отмечают в полиции.
Полиция напоминает, что шутникам, которые достигли 16-летнего возраста, грозит уголовная ответственность.
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