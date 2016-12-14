Суд отправил под домашний арест харьковского "беркутовца", подозреваемого в убийстве трех активистов

Об этом сообщает hromadske.ua.

Прокуратура считает экс-"беркутовца" виновным в убийстве Владимира Кищука, Сергея Шаповала и Игоря Сердюка, а также в ранениях еще около 20 человек. Один из свидетелей обвинения опознал в нем человека, который стрелял в Сердюка. Кроме того, при обыске у бывшего правоохранителя нашли большое количество боеприпасов.

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Защита, в свою очередь, настаивает на том, что Александр Белов отстранен от должности и не сможет повлиять на доказательства.

Под домашний арест на два месяца также отправлен бывший сотрудник харьковского "Беркута" Артем Войлоков. В то же время суд отменил решение об обязательным ношении Войлоковым электронного браслета.