В Харькове прокуратура поймала майора полиции на взятке

Как рассказал начальник управления прокуратуры области Иван Тарасов, майора задержали "на горячем" во время получения 300 долларов США неправомерной выгоды.

Об этом сообщается на официальном сайте Прокуратуры Харьковской области.

За эти деньги правоохранитель пообещала закрыть уголовное производство и не привлекать автомобилиста к ответственности за использование поддельных документов на машину.

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Женщине инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом).

Сейчас решается вопрос о задержании полицейского в порядке ст. 208 УПК Украины, объявлении подозрения и избрания меры пресечения.

Первоочередные следственные действия продолжаются.

Максимальная санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.