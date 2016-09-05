На Днепропетровщине будут судить начальника пожарной части, который погорел на взятке

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Во время плановой проверки соблюдения требований пожарной и техногенной безопасности чиновник, имея специальное звание майора службы гражданской защиты, сообщил двум предпринимателям о необходимости передать ему 10 тысяч гривень взятки за то, что тот не будет проводить проверку.

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Однако 30 июня во время получения этих средств в салоне авто злоумышленника задержали правоохранители.

Прокуратура Днепропетровской области направила в суд обвинительный акт за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает ответственное положение). Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

Напомним, 4 сентября Арсен Аваков анонсировал ликвидацию государственной пожарной инспекции.