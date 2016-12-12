На Закарпатье пограничники достали из-подо льда двух вьетнамок, которые нелегально перебегали границу

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Мукачевского пограничного отряда, вечером 11 декабря пограничники получили информацию о группе неизвестных в составе более 5 человек, которая движется в сторону государственной границы.

О нарушителях пограничники проинформировали своих венгерских коллег и выдвинулись на задержание.

Читайте такжеВ Украину из Молдовы пытались нелегально ввезти 12 ламп к ракетному оружию

«Через полчаса группа реагирования украинских пограничников неподалеку от границы задержала двух граждан Вьетнама. Еще через несколько минут венгерские пограничники сообщили о задержании на данном направлении 4 граждан Индии сразу после пересечения ими государственной границы», - добавили в пресс-службе.

В ходе продолжения поисковой операции, около 19:30, на этом же направлении пограничный наряд обнаружил еще двух женщин, которые, заметив пограничный наряд, начали бежать в направлении границы.

Пересекая канал Чоронда женщины провалились под лед и начали тонуть. Старший пограничного наряда бросился им на спасение.

«Поскольку венгерский берег канала более пологий, женщин пограничник вытащил на сопредельную сторону. Вскоре прибыл и венгерский пограничный наряд, который предоставил женщинам первую медицинскую помощь», - уточнили в пресс-службе отряда.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства переправки нелегальных мигрантов через границу.