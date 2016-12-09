Венгрия досрочно закрыла главный лагерь для нелегальных мигрантов

Власти Венгрии закрыли лагерь для нелегальных мигрантов в 30 км на запад от Будапешта в городе Бичке. Об этом сообщает ВВС.

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По информации агентства, примерно 60 остававшимся в лагере беженцам дали один час на то, чтобы покинуть его. Часть мигрантов была отправлена в палаточный лагерь на границе с Австрией, еще часть - в приют для бездомных в Будапеште.

Премьер-министр Виктор Орбан с лета 2015 года обещал закрыть границы страны для нелегальных мигрантов и инициировал возведение заграждений вдоль границ с балканскими странами. Через Венгрию беженцы направлялись в более преуспевающие страны Северной Европы.

Лагерь в Бичке был открыт в 1990 году и предназначался для приема этнических венгров, бежавших их соседней Румынии.

На пике миграционного кризиса в Европе в прошлом году в лагере в Бичке содержалось более 1,5 тысячи беженцев.

В сентябре стало известно, что полиция Венгрии собирается трудоустроить 3 тысячи человек на должность "пограничных охотников".

Они должны присоединиться к 10 тысячам солдат и полицейских, которые охраняют забор из колючей проволоки, возведенный на венгерской границе для сдерживания потока мигрантов.

Венгерский референдум об участии Венгрии в обязательной программе распределения беженцев по квотам Евросоюза в октябре 2016 года провалился из-за низкой явки.

Министры внутренних дел ЕС в прошлом году утвердили план, который предусматривает распределение около 120 тысяч мигрантов из тех стран Евросоюза, которые первыми принимают беженцев, остальных государств, входящих в объединение.