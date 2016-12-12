На Харьковщине СБУ обезвредила группировку хакеров

12:38, 12 декабря 2016
Происшествия
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На Харьковщине Служба безопасности Украины совместно с полицией пресекла противоправную деятельность группировки хакеров.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Трое харьковчан на протяжении двух лет вмешивались в работу автоматизированных систем и компьютерных сетей за проведение DDOS-атак "на заказ". Злоумышленники создавали вредоносные программы для поражения компьютеров и получения над ними полного скрытого контроля. Затем контролируемые компьютеры объединялись в Bot-Net-сеть для участия в хакерских атаках", - сказано в сообщении.

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Злоумышленникам сообщено о подозрении по ст. 361 и ст. 361-1 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают заказчиков, которые пользовались услугами хакеров.

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Теги: #полиция#хакеры